2019-04-11T16:30:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Сморгони мужчина вылил на свою подругу два чайника кипятка

Но та не стала писать заявление. Впрочем, дело все равно возбудили
Григорий ГРИБОВ
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В Сморгони мужчина вылил на свою подругу два чайника кипятка. Фото носит иллюстративный характер.В Сморгони мужчина вылил на свою подругу два чайника кипятка. Фото носит иллюстративный характер.
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Эту историю порталу kraj.by рассказал прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич. Все случилось еще 16 февраля, но уголовное дело возбудили только сейчас. И вот почему:

- В гости к сожителям пришел брат мужчины. Все втроем выпивали. Когда гость ушел, пьяный хозяин вдруг заподозрил свою женщину в изменах. Из ревности он вылил на нее чайник горячей воды. Потерпевшая убежала на балкон, но ревнивец не успокоился. Он снова налил в чайник воды и поставил его на огонь. Потом и эту воду вылил на мать своих детей.

Потерпевшая была в халате. Она получила термические ожоги 7% тела - шеи, плеч, груди, живота - трех степеней.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала телесные повреждения как легкие, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

В этом случае уголовное дело без заявления потерпевшего не возбуждается. Возбудить его имеет право только прокурор.

Женщина, которая находится в декретном отпуске по уходу за детьми, не стала писать заявление. Но ее мать требует привлечь сожителя дочери к ответственности.

Сотрудники милиции после проведенной проверки написали прокурору ходатайство о возбуждении уголовного дела, и Андрей Клышевич его возбудил.

Оказалось, мужчина трижды был судим. В том числе за кражу и злостное неповиновение требованиям администрации колонии, в которой он отбывал наказание. Не работает.

Сейчас дело возбуждено по 1-й части статьи "Умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего». По ней светит до трех лет тюрьмы со штрафом или без.

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