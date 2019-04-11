В Беларуси запретят развеивать прах умерших - и вот почему

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Белорусский парламент внес изменения в «похоронное законодательство», в частности, теперь будет запрещено развеивать прах умершего. И вот почему.

Как-то в Гродненской области произошла такая история: в одной деревне семья получила пособие на погребение погибшей малолетней дочери. Однако вместо того, чтобы потратиться на гроб, другие ритуальные товары, заплатить за выкапывание ямы, родители взяли да и сожгли дочь в своем дворе, а ее прах развеяли по деревне. Такую историю рассказали депутаты, объяснив, чем вызвано принятие законопроекта «Об изменении законов по вопросам погребения и похоронного дела».

Проектом Закона также предусматривается возможность открытия ранее закрытых мест погребения по решению местных Советов. А срок погребения умерших, личность которых не установлена, и умерших при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, сокращается с трех до одних суток с момента передачи тел и с даты получения специализированной организацией документов.