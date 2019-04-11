Первый Фестиваль моды пройдет в Гомеле

Вместе с профессиональными моделями выступят и нестандартные, а все вырученные средства направят на благотворительность

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В Гомеле впервые пройдет фестиваль моды Gomel Fashion Show. 17 апреля известные бренды продемонстрируют коллекции весна-лето-2019 года. Вместе с профессиональными моделями выступят и нестандартные, а все вырученные средства направят на благотворительность.

- Мы хотим познакомить гомельчан с интересными дизайнерами, брендами одежды и показать: мода доступна для каждого. Очень приятно, что на нашем фестивале выступят такие белорусские дизайнеры, как Людмила Лабкова и Николя Морозов - они покажут одежду класса Prêt-à-Porter или, в переводе, повседневную одежду; Юлия Радова - гомельская дизайнерка представит коллекцию вечерних платьев. Свою линейку также продемонстрируют бренды: Devur и Femme, Sela, LC Waikiki, DeFacto. Среди них - и молодой гомельский бренд Gooprincess, которому чуть более месяца, - рассказала KP.BY одна из организаторов Gomel Fashion Show, имидж стилист и основатель Академии моды для нестандартных моделей Марина Кабадарян.

Модные показы пройдут в КРЦ «Европа» с 14.00 до 22.00.