2019-04-11T18:34:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше угонщик ехал на незаведенном мопеде, отталкиваясь ногами

Нелепого мотоциклиста остановили патрульные и оказалось не зря
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчина увидел припаркованный мопед в пустом дворе и решил его увести. Фото-иллюстрация: pixabay.com.Мужчина увидел припаркованный мопед в пустом дворе и решил его увести. Фото-иллюстрация: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Патрулируя улицы Орши, работники отдела Департамента охраны поймали 10 апреля угонщика двухколесного ТС, информируют в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Мотоциклист вызвал подозрение правоохранителей способом передвижения. Мужчина ехал на мопеде без шлема, а чтобы двигаться вперед – отталкивался ногами. Когда у него попросили предъявить документы на мопед – начал сочинять, мол, взял «мотик» покататься у знакомого.

Вскоре нашелся и настоящий хозяин мопеда, им оказался 18-летний оршанец. Молодой человек припарковал свой новенький, 2018 года выпуска, мопед во дворе, а утром тот исчез. В милиции считают, что оставив ТС на улице, парень сделал его легкой добычей для злоумышленников.

Что касается 49-летнего незадачливого угонщика, то против него возбуждено уголовное дело. Сообщается, что мужчина нигде не работает, а раньше у него уже была судимость.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларусь приехал посол Северной Кореи
Первый Фестиваль моды пройдет в Гомеле
В Беларуси запретят развеивать прах умерших - и вот почему
В Сморгони мужчина вылил на свою подругу два чайника кипятка
В Гомеле заметили редкий танк
В Судане начался военный переворот
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне
Видео: у гомельчанина из желудка достали пакет с психотропом
Республиканский субботник в Беларуси пройдет 20 апреля
Хулиган танцевал на припаркованных авто в Минске
В Минске разыскивают 15-летнюю девушку, которая ушла из дома
Лукашенко: Добро, которое мы делаем для РФ, нам оборачивается злом
Многодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилей
Работники магазина в Минске избивали воришек и выгоняли их голыми на улицу
В Каменецком районе ищут двухлетнего ребенка
Обвинение в гибели 5-месячного ребенка в Минске предъявлено его отцу
Восемь лет назад произошел теракт в минском метро
В Новогрудке на пожаре спасли четырех человек, 15 эвакуировали
Обряд «Ваджэнне Сулы» включили в Список историко-культурных ценностей Беларуси
В центре Минска открывают музей ретротехники - вход свободный
Инвалидам и многодетным семьям из госбюджета вернут 50% от растаможки авто
«Юность» обыграла «Неман» и в 8-й раза стала чемпионом Беларуси
В Зельве рядом с домом обнаружен убитым 45-летний мужчина
«Мы нужны друг другу, мы об этом договаривались»: Лукашенко принял с официальным визитом президента Молдовы
В штате белорусских школ могут появиться охранники и замдиректора по безопасности