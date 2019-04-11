В Орше угонщик ехал на незаведенном мопеде, отталкиваясь ногами

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Патрулируя улицы Орши, работники отдела Департамента охраны поймали 10 апреля угонщика двухколесного ТС, информируют в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Мотоциклист вызвал подозрение правоохранителей способом передвижения. Мужчина ехал на мопеде без шлема, а чтобы двигаться вперед – отталкивался ногами. Когда у него попросили предъявить документы на мопед – начал сочинять, мол, взял «мотик» покататься у знакомого.

Вскоре нашелся и настоящий хозяин мопеда, им оказался 18-летний оршанец. Молодой человек припарковал свой новенький, 2018 года выпуска, мопед во дворе, а утром тот исчез. В милиции считают, что оставив ТС на улице, парень сделал его легкой добычей для злоумышленников.

Что касается 49-летнего незадачливого угонщика, то против него возбуждено уголовное дело. Сообщается, что мужчина нигде не работает, а раньше у него уже была судимость.