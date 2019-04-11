2019-04-11T19:05:18+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларусь приехал посол Северной Кореи

Впервые в истории в Беларуси появился посол КНДР
Надежда БУТОВИЧ
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Заместитель министра Андрей Дапкюнас поприветствовал посла КНДР Зу Зен Бона. Фото: МИД.Заместитель министра Андрей Дапкюнас поприветствовал посла КНДР Зу Зен Бона. Фото: МИД.
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Пресс-служба белорусского дипведомства сообщает о приезде в нашу страну Зу Зен Бона, чрезвычайного и полномочного посла Корейской Народно-Демократической Республики.

Главу дипведомства КНДР в Беларуси поприветствовал в четверг, 11 апреля, замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

Прежде всего, от Дапкюнаса прозвучало поздравление с назначением в Беларусь и пожелание успехов на таком ответственном посту. Также замминистра отметил положительный момент от решения руководства КНДР о направлении в нашу страну первого в истории двусторонних отношений посла. Сообщается, что резиденция посла будет находится в белорусской столице.

В ходе встречи Дапкюнасу были переданы Зу Зен Боном копии верительных грамот. А затем в беседе дипломаты поговорили о перспективах развития белорусско-корейских взаимоотношениях и сотрудничестве в рамках международных организаций.

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