Видеофакт. В Минске на проспекте Машерова сгорела легковушка и пострадали еще две машины
ЧП произошло в Минске вечером в четверг, 11 апреля. По сообщению о возгорании на проспекте Машерова напротив дома №40 выезжали спасатели, информирует пресс-служба МЧС столицы в своем официальном аккаунте в Твиттере.
Загорелась легковая машина рядом со зданием банка, кроме того, от огня были довольно сильно повреждены и припаркованные рядом две другие легковушки, уточнили в пресс-службе. Прибывшим пожарным удалось быстро локализовать огонь и ликвидировать возгорание. Однако, как видно по фото, загоревшийся автомобиль поврежден практически полностью.
Сильно пострадали и припаркованные рядом легковушки. Фото: facebook.com - Екатерина Ткаченко.
К счастью, среди людей никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.
Видео в YouTube опубликовал пользователь @DimanDimanyich – один из многочисленных очевидцев возгорания.
Пожар в Минске 11.04.2019. Горела машина на Машерова.Пожар. Горела машина на Машерова возле Приор банка
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