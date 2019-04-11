2019-04-11T19:44:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске на проспекте Машерова сгорела легковушка и пострадали еще две машины

Загорелся припаркованный автомобиль
Надежда БУТОВИЧ
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Машина сгорела почти полностью. Фото: facebook.com - Екатерина Ткаченко.Машина сгорела почти полностью. Фото: facebook.com - Екатерина Ткаченко.
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ЧП произошло в Минске вечером в четверг, 11 апреля. По сообщению о возгорании на проспекте Машерова напротив дома №40 выезжали спасатели, информирует пресс-служба МЧС столицы в своем официальном аккаунте в Твиттере.

Загорелась легковая машина рядом со зданием банка, кроме того, от огня были довольно сильно повреждены и припаркованные рядом две другие легковушки, уточнили в пресс-службе. Прибывшим пожарным удалось быстро локализовать огонь и ликвидировать возгорание. Однако, как видно по фото, загоревшийся автомобиль поврежден практически полностью.

Сильно пострадали и припаркованные рядом легковушки. Фото: facebook.com - Екатерина Ткаченко.

Сильно пострадали и припаркованные рядом легковушки. Фото: facebook.com - Екатерина Ткаченко.

К счастью, среди людей никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.

Видео в YouTube опубликовал пользователь @DimanDimanyich – один из многочисленных очевидцев возгорания.

Пожар в Минске 11.04.2019. Горела машина на Машерова.Пожар. Горела машина на Машерова возле Приор банка

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