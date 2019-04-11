Фотофакт. 65-летний минчанин прятал дома винтовку, ружье и 80 патронов
В частном доме в Минске найдены незарегистрированное оружие и боеприпасы, информируют в пресс-службе МВД.
Владельцем арсенала оказался 65-летний минчанин. В своей квартире он хранил винтовку и ружье, более 80 патронов к ним, и около 1,3 килограмма пороха, а «в довесок» и другие боеприпасы. Эксперты заключили, что найденный арсенал является пригодным для стрельбы.
В пресс-службе проинформировали, что найти боевой «схрон» удалось во время плановой проверки граждан, которые подозреваются в браконьерстве.
Еще сообщается, что данный пенсионер ранее не один раз привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя, появление пьяным в общественном месте. У мужчины есть судимость за нанесение легких телесных повреждений. За хранение оружия ему грозит уголовная ответственность. На данный момент ведется проверка причастности нарушителя к другим противоправным деяниям.
У минчанина найдены патроны, оружие, порох и боеприпасы.mvd.gov.by
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