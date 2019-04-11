2019-04-11T20:29:21+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусов предупредили о сбоях в оплате банковскими картами ночью с 12 на 13 апреля

Об этом информирует Банковский процессинговый центр
Надежда БУТОВИЧ
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Проводятся плановые работы по требованиям международных платежных систем.Проводятся плановые работы по требованиям международных платежных систем.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В пресс-службе Банковского процессингового центра проинформировали о нарушениях в работе систем. Так как на ночь субботы, 13 апреля, запланирована техпроверка. Из-за чего в течение примерно одного часа, в промежутке с 03.00 до 04.00 часов могут случиться недолговременные перерывы в обслуживании пользователей банковских карт.

Технологические работы будут проводиться на аппаратно-программном комплексе компании. Это необходимый процесс для выполнения требований международных платежных систем, уточнили в Центре.

Таким образом, в ночное время велика вероятность отказа в обслуживании «пластика» в сети сервисных и торговых организаций, пунктов выдачи наличности, устройствах самообслуживания, банкоматах, которые обслуживают банки, подключенные к аппаратному комплексу Банковского процессингового центра.

В организации приносят извинения за возможные неудобства.

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