«Задействованы служебные собаки, техника, квадрокоптеры»: 2-летнего мальчика в Каменецком районе продолжают искать

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Зона поисков пропавшего ребенка в деревне Любашки в Каменецком районе расширена, проинформировали belta.by в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

– Сегодня сотрудниками милиции, МЧС, погранслужбой и внутренними войсками была тщательно обследована вся территория деревни – примерно 640 гектаров. Проверены каждое подворье, все закрытые и открытые помещения, колодцы, а также поля и лесной массив. Водолазы тщательно исследовали 6,3 километра мелиоративного канала, – рассказала о поисковой операции Анна Иващенко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома.

Известно, что в поисках задействовали служебных собак, различную технику, в том числе квадрокоптеры для розыска с воздуха. Пока, увы, все безрезультатно, поэтому зону поисков решено расширить в одну сторону примерно на 6, а в другую – на 12 километров.

Напомним, 2-летний мальчик Иван Волошин пропал 10 апреля, в милицию о пропаже сына заявила его мама. В день исчезновения малыш был в синей спортивной кофте с красными полосами на рукавах.