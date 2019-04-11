На Столинщине будут выращивать виноград и производить коньяк

В Молдове из-за потепления трудно выращивать подходящий для коньяка виноград, а на Брестчине - можно. Фото: pixabay.com.

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В Столинском районе на Брестчине появится совместное белорусско-молдавское предприятие по производству коньяков и выращиванию винограда, проинформировали belta.by о соглашении о намерениях, подписанном 11 апреля в рамках четвертого Международного форума-выставки деловых контактов «Брест 2019».

Документ – трехсторонний, его подписали управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром», молдовское научно-техническое предприятие «Планта-Вин» и белорусско-молдавская компания «Кодру».

– В качестве производственной базы выбрано предприятие «Маньковичи» – это наш завод в Столинском районе. Пока займемся формирование сортов винограда, подготовкой хранилищ под хранение в бочках коньячных спиртов на время «превращения» их в коньяк. Научную поддержку кроме молдаван окажут специалисты из Полесского госуниверситета, – процитировали журналисты Михаила Серкова, гендиректор «Брестмясомолпрома».

Запланированы тематические совещания и круглые столы для детального обсуждения этапов развития проекта. Окончательное согласование его «карты реализации» запланировано на май.

– В Молдове из-за изменения климата стала намного теплее, что плохо для производства коньяков. А в Брестской области есть районы, где возможно развитие виноградарства именно с этими целями. Мы рады, что в «Брестмясомолпроме» согласились взяться за масштабный и интересный проект, – прокомментировал посол Молдовы Виктор Сорочан.