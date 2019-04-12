2019-04-12T09:15:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

4 кг гашиша. Двух россиян, которые сбывали наркотики в Минске, заключили под стражу

По данным следствия, парень и девушка расфасовывали крупную партию наркотика по по закладкам, чтобы потом его продать
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Обвиняемые приехали из России в Беларусь для расфасовки крупной партии наркотика по закладкам и его сбыта по всей стране с помощью курьеров. Фото: СКОбвиняемые приехали из России в Беларусь для расфасовки крупной партии наркотика по закладкам и его сбыта по всей стране с помощью курьеров. Фото: СК
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Следователи завершили расследование уголовного дела двух россиян, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

В феврале 2019-го в Минске задержали 21-летнего парня и 22-летнюю девушку за хранение гашиша. В момент задержания они как раз и собирались делать очередную закладку. У молодых людей обнаружили в рюкзаках более 500 граммов гашиша, еще 4 кг наркотика - в их жилище. Обвиняемые родом из России, по данным следствия, приехали в Беларусь для расфасовки крупной партии наркотика по закладкам и его сбыта по всей стране с помощью курьеров.

- Следователи установили координаты осуществленных обвиняемыми закладок в Минске, из которых извлечены свертки с гашишем массой около 100 граммов, - уточняют в Следственном комитете.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. На них завели уголовное дело по двум статьям: ч. 4 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 328-1 (Незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств).

Материалы переданы в суд.

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