СК вернул «Белсату» технику

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Спустя два дня после обысков в офисе телеканала «Белсат», 11 апреля, следователи вернули изъятую технику. А именно системные блоки компьютеров, ноутбуки, все носители информации.

-Мы канечне цешымся, што нам вярнулі апаратуру. Але застаецца пытанне, а навошта наогул было яе забіраць? Гэтая праверка анічога новага ў справу не ўнесла. Мы ж не адмаўляемся, што зрабілі памылку. Тут усё дэталёва ясна. Так, мы памыліліся, але папрасілі прабачэння і надрукавалі абвяржэнне. Навошта была гэтая апаратура і што яна магла ўнесці ў справу – незразумела. Мы цешымся, што следчыя апамяталіся і вярнулі нам апаратуру, – заявил заместитель директора «Белсат» Алексей Диковицкий.

Напомним, обыски в офисе телеканала следователи проводили 9 апреля, в рамках расследования дела по статье «Клевета».