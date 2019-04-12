2019-04-12T10:17:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Шумилино пенсионера зажало машиной во время ремонта

Доставать мужчину пришлось с помощью гидравлического оборудования
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Шумилино пенсионера зажало машиной во время ремонта Фото: vitebsk.mchs.gov.byВ Шумилино пенсионера зажало машиной во время ремонта Фото: vitebsk.mchs.gov.by
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Все произошло утром 11 апреля, в частном доме в городском поселке Шумилино Витебской области. 70-летний мужчина занимался во дворе ремонтом машины. Он установил домкрат и, приподняв авто, подлез под него. Домкрат съехал, и мужчина оказался зажат под автомобилем, сам он выбраться не смог. Пришлось вызывать сотрудников МЧС.

-Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пенсионера и передали бригаде скорой медицинской помощи, - уточняют в Витебском областном управлении МЧС.

Мужчину осмотрели врачи, от госпитализации он отказался.

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