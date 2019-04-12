В Каменецком районе третий день ведутся поиски пропавшего мальчика
Двухлетнего Ваню Волошина из деревни Любашки Каменецкого района ищут, можно сказать, всем миром. Сотрудники милиции, МЧС, погранслужбы тщательно обследовали всю деревню, помогают искать мальчика волонтеры, водолазы. Задействована техника, в том числе квадрокоптеры для розыска с воздуха. Даже зону поисков решено расширить.
Проверено каждое подворье, все закрытые и открытые помещения, колодцы, а также поля и лесной массив. Водолазы тщательно исследовали 6,3 километра мелиоративного канала, - рассказала о поисковой операции Анна Иващенко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома.
Пока, увы, тщетно.
Напомним, мальчик ушел из дома примерно 10 апреля. О пропаже сына заявила в милицию его мама. Родители Вани – представители этнического меньшинства
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Прочесывают каждый кустик и каждый заброшенный дом». В Каменецком районе ищут двухлетнего мальчика
Иван Волошин ушел из дома 10 апреля
- Как так вышло, что ребенок пропал?
- Вы представляете себе муравейник? Примерно так все организовано в этой семье и в этом дворе. Сегодня здесь только родители и их четверо детей, а завтра к ним приезжает родня со всей округи и разобрать, кто здесь живет, а кто приехал - невозможно. Дети гуляют, как хотят. Родители спохватились вчера днем, позвонили в милицию. Сейчас с ними общаются сотрудники милиции. В поисках участвует очень много людей: прочесывают каждый кустик и каждый заброшенный дом (читайте далее)