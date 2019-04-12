В Каменецком районе третий день ведутся поиски пропавшего мальчика

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Двухлетнего Ваню Волошина из деревни Любашки Каменецкого района ищут, можно сказать, всем миром. Сотрудники милиции, МЧС, погранслужбы тщательно обследовали всю деревню, помогают искать мальчика волонтеры, водолазы. Задействована техника, в том числе квадрокоптеры для розыска с воздуха. Даже зону поисков решено расширить.

Проверено каждое подворье, все закрытые и открытые помещения, колодцы, а также поля и лесной массив. Водолазы тщательно исследовали 6,3 километра мелиоративного канала, - рассказала о поисковой операции Анна Иващенко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома.

Пока, увы, тщетно.

Напомним, мальчик ушел из дома примерно 10 апреля. О пропаже сына заявила в милицию его мама. Родители Вани – представители этнического меньшинства

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Иван Волошин ушел из дома 10 апреля

- Как так вышло, что ребенок пропал?

- Вы представляете себе муравейник? Примерно так все организовано в этой семье и в этом дворе. Сегодня здесь только родители и их четверо детей, а завтра к ним приезжает родня со всей округи и разобрать, кто здесь живет, а кто приехал - невозможно. Дети гуляют, как хотят. Родители спохватились вчера днем, позвонили в милицию. Сейчас с ними общаются сотрудники милиции. В поисках участвует очень много людей: прочесывают каждый кустик и каждый заброшенный дом (читайте далее)