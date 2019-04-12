25,5 рублей за особо опасные породы. В Минске установили новые ставки налога на собак

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В Минске установили новые ставки налога за владение собаками. Такое решение было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Изменения связаны с размером налога. Так, для пород, которые входят в список особо опасных, ставка составит 1 базовую, то есть 25,5 руб, для иных - 0,3 базовой то есть 7,65 руб. Она оплачивается раз в квартал.

Раньше владельцам собак особо опасных пород нужно было платить 0,75 базовой, остальным – от 0,2 до 0,6 базовой, в зависимости от высоты в холке.

Как и раньше, от уплаты налога освобождаются неработающие пенсионеры, инвалиды по зрению и инвалиды I и II групп. В новом документе этот список расширен. Теперь платить налог не нужно гражданам, проживающим в одноквартирных домах. Но при условии, что там содержится не более одной собаки, и она не используется в предпринимательской деятельности.

Решение вступает в силу после официального опубликования.