В Могилеве пьяные пассажиры избили таксиста

Теперь хулиганы задержаны, им грозит наказание вплоть до 6 лет тюрьмы

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В Могилеве в милицию обратился 38-летний таксист и рассказал, что его во время заказа его избили пассажиры. Хулиганов удалось задержать.

Оказалось, в тот вечер водитель приехал, как обычно, на заказ. Пассажиры были пьяны, сразу стали провоцировать его, просили превысить скорость, чтобы ехать быстрее. Тот отказался, тогда мужчины стали вырывать из его рук руль, чтобы показать, как нужно ездить.

Затем возмущенный таксист остановился, чтобы высадить пассажиров. Но вместо того, чтобы выйти, они открыли дверь и вытолкали из авто владельца, а после вышли сами. Но уходить оттуда мужчины явно не собирались.

-У же на улице они сбили его с ног и стали избивать. Водитель такси в порванной и испачканной одежде пытался скрыться от пассажиров, но они преследовали его до тех пор, пока на крики жертвы не собралась общественность, - уточняет официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Милиции удалось задержать хулиганов. Оказалось, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

Теперь материалы переданы в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 339 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). По ней, мужчинам грозит арест, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.