В Белыничском районе фура врезалась в грузовик, пять человек пострадали

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Авария произошла вечером, 11 апреля, в Белыничском районе. По дороге Минск - Могилев на фуре DAF ехал 43-летний житель Молодечно. Водитель отвлекся от управления и столкнулся с машиной ГАЗ-66. Грузовик ехал по правой полосе движения и стал глохнуть из-за перебоев в работе двигателя.

В итоге кузов грузовика был сорван, машина перевернулась. В кузове во время аварии находилось трое человек. У них, а также водителя ГАЗ-66 и пассажира - различные телесные повреждения.

Как сообщают управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома, водители предварительно трезвы.