2019-04-12T13:23:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Белыничском районе фура врезалась в грузовик, пять человек пострадали

В ГАИ говорят, оба водителя были трезвые
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
Поделиться:
В Белыничском районе фура врезалась в грузовик Фото:Управление ГАИ УВД Могилевского облисполкомаВ Белыничском районе фура врезалась в грузовик Фото:Управление ГАИ УВД Могилевского облисполкома
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 11 апреля, в Белыничском районе. По дороге Минск - Могилев на фуре DAF ехал 43-летний житель Молодечно. Водитель отвлекся от управления и столкнулся с машиной ГАЗ-66. Грузовик ехал по правой полосе движения и стал глохнуть из-за перебоев в работе двигателя.

В итоге кузов грузовика был сорван, машина перевернулась. В кузове во время аварии находилось трое человек. У них, а также водителя ГАЗ-66 и пассажира - различные телесные повреждения.

Как сообщают управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома, водители предварительно трезвы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко: «Кто самые главные охранники в школе? Учителя»
В Новполоцке пьяная девушка на угнанной иномарке поцарапала 7 авто
Лукашенко – резидентам ПВТ: «Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед»
Лукашенко посещает ПВТ: «Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет»
Поиски 2-летнего мальчика продолжаются: СК возбудил уголовное дело
В Минске из-за оставленного свертка из поликлиники эвакуировали горожан
В Могилеве пьяные пассажиры избили таксиста
25,5 рубля за особо опасные породы. В Минске установили новые ставки налога на собак
В Каменецком районе третий день ведутся поиски пропавшего мальчика
В Шумилино пенсионера зажало машиной во время ремонта
СК вернул «Белсату» технику
4 кг гашиша. Двух россиян, которые сбывали наркотики в Минске, заключили под стражу
На Столинщине будут выращивать виноград и производить коньяк
«Задействованы служебные собаки, техника, квадрокоптеры»: 2-летнего мальчика в Каменецком районе продолжают искать
Белорусов предупредили о сбоях в оплате банковскими картами ночью с 12 на 13 апреля
Фотофакт. 65-летний минчанин прятал дома винтовку, ружье и 80 патронов
В Минске на проспекте Машерова сгорела легковушка и пострадали еще две машины
В Беларусь приехал посол Северной Кореи
В Орше угонщик ехал на незаведенном мопеде, отталкиваясь ногами
Первый Фестиваль моды пройдет в Гомеле
В Беларуси запретят развеивать прах умерших - и вот почему
В Сморгони мужчина вылил на свою подругу два чайника кипятка
В Гомеле заметили редкий танк