2019-04-12T13:02:21+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске из-за оставленного свертка из поликлиники эвакуировали горожан

Неизвестный мужчина оставил сверток около регистратуры
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Из поликлиники в Минске эвакуировали людей Фото:ГУВДИз поликлиники в Минске эвакуировали людей Фото:ГУВД
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Утром 12 апреля работники поликлиники №36, которая находится в микрорайоне Шабаны, позвонили в милицию и рассказали, что неизвестный мужчина оставил сверток возле регистратуры и ушел.

- Правоохранителями приняты меры по эвакуации граждан из поликлиники, усилена охрана здания и прилегающей территории. На месте работают следственно-оперативная и саперно-пиротехнические группы. Устанавливается личность мужчины, - сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранителями приняты меры по эвакуации граждан из поликлиники. Источник: ГУВД Мингорисполкома

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