Поиски 2-летнего мальчика продолжаются: СК возбудил уголовное дело

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Напомним, 10 апреля пропал двухлетний малыш в деревне Любашки, что в Каменецком районе. С заявлением о его пропаже в милицию обратилась его 18-летняя мать.

В Каменецком районе ищут двухлетнего ребенка. Фото: УВД

- Девушка сообщила, что последний раз видела ребенка около своего дома примерно в 16.00 указанного дня. Принятые меры по оперативному поиску ребенка результата не дали, - сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. - По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются поисковые мероприятия, в которых участвуют сотрудники Каменецкого РОВД, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, районного отдела Департамента охраны, добровольцы. К поисковым мероприятиям также подключились следователи.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Кроме того, в поиске мальчика используются возможности криминалистической техники: например, квадрокоптер, тепловизоры.