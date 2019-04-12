2019-04-12T13:29:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко посещает ПВТ: «Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет»

Президенту показали последние разработки в области цифровых технологий
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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12 апреля президент Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий Фото: belta.by12 апреля президент Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий Фото: belta.by
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12 апреля президент Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий. Он посмотрел, как работают резиденты парка по развитию цифровых технологий для разных областей: от сельского хозяйства, до транспорта, экологии, робототехники. Последнее особенно заинтересовало президента. Он не исключает, что разработки в области робототехники могут быть востребованы в белорусском автомобилестроении.

-Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет, - отметил Лукашенко.

Также главе государства рассказали о блокчейн-технологиях, криптобирже и т.д.Познакомили с разработками IT-корпорации ЕРАМ Systems.

-Давайте договоримся. Вам не надо искать точки соприкосновения с госструктурами. Первый вице-премьер, можно сказать, ваш помощник. Если что-то надо, пожалуйста. Не ищите даже этих контактов. Если какие-то препятствия, вы не стесняйтесь, говорите, -цитирует президента belta.by.

Некоторые уникальные разработки компании вовсю используют, например, в здравоохранении, авиастроении. Особый интерес президента вызвали технологии виртуальной реальности.

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