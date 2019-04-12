Лукашенко – резидентам ПВТ: «Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед»

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12 апреля президент Александр Лукашенко отправился на встречу с резидентами Парка высоких технологий. Во время нее он познакомился с новейшими разработками в области цифровых технологий. Также главе государства рассказали о блокчейн-технологиях, криптобирже.

Зашла речь и о декрете №8 «О развитии цифровой экономики», который либерализировал условия ведения предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий, в цифровой экономике.

-Декрет - не столько я, сколько вы. Мы в свое время рискнули и начали создавать этот Парк. Тогда был более героический шаг, нежели тот декрет, о котором вы сегодня говорили, - цитирует Лукашенко belta.by. - Хотел бы, чтобы вы в свободном режиме сказали, что нужно для того, чтобы вы как минимум двигались теми же темпами, что и последние два года. Я готов выслушать ваши предложения, если они есть. А если вы их не сформулировали на сегодня, знайте, что я вас всегда услышу максимум в течение суток. Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед