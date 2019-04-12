В Новполоцке пьяная девушка на угнанной иномарке поцарапала 7 авто

Ей грозят внушительные штрафы, а также на нее завели уголовное дело

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Все произошло в ночь на 11 апреля, в Новополоцке. Накануне вечером 32 летний житель города отдыхал вместе со своей 19-летней девушкой, они выпивали. От количества выпитого мужчина уснул, а его подруга решила продолжить веселье. Она взяла ключ от замка зажигания его «Ауди А5» и поехала кататься по ночному городу.

- Отсутствие элементарных навыков вождения и 2,5 промилле алкоголя в организме привели к тому, что во время поездки, девушка поцарапала 7 чужих автомобилей. После чего и была задержана экипажем ГАИ, - сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники ГАИ рассказали о случившемся владельцу авто, который мирно спал у себя дома и даже не подозревал о приключениях своей возлюбленной. Помимо штрафов по линии ГАИ на девушку завели уголовное дело по части 1 статьи 214 УК (Угон транспортного средства).