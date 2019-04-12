2019-04-12T15:18:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Кто самые главные охранники в школе? Учителя»

По мнению президента, вопросами безопасности в школах должны заниматься и педагоги.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Александр Лукашенко прокомментировал предложение Минобразования о введении в школах штата охранниковАлександр Лукашенко прокомментировал предложение Минобразования о введении в школах штата охранниковФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На встрече с белорусскими айтишниками Александр Лукашенко прокомментировал предложение Минобразования ввести в школах штат охранников. А также добавить новую должность - замдиректора по безопасности.

- Сегодня чудеса читаю в каком-то СМИ (я разбирался с правительством): министр образования какое-то распоряжение издал, что учитель должен приходить в школу не раньше чем за 30 минут до начала уроков и уходить не позже чем 30 минут после окончания, ввести замдиректора по безопасности и кучу охранников в школе. Спрашивается, кто самые главные охранники в школе? Учителя. Так было у нас всегда, - цитирует belta.by Александра Лукашенко.

Президент считает, что вопросами безопасности в школе должны заниматься в том числе и педагоги.

-Кроме образования, еще и воспитывать надо. Воспитание и образование - единые процессы, -резюмировал Лукашенко.

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