В ближайшее время ГАИ начнет тестировать новую систему проверки водителей

С помощью сканирования номера можно будет проверить водителя на документов, не останавливая машину Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

С помощью сканирования номера можно будет проверить водителя на наличие документов, не останавливая машину

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ГАИ планирует ввести более современный способ проверки водителей на дороге. Речь идет о системе «Мобильный инспектор», которую установят на планшеты сотрудников ГАИ, передает belta.by.

- Сама система выстроена так, чтобы удаленно проверить водителя на наличие прав, медсправки, прохождения техосмотра и так далее, - объяснил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. Речь идет о сканировании номера. Это, надеются правоохранители, поможет реже останавливать водителей для проверки.

Помимо этого система сократит время проверки и в тех случаях, когда остановить водителя все же пришлось. Всю информацию инспектор ГАИ получит, отсканировав водительское удостоверение.

Систему будут в ближайшее время тестировать в регионах.