В Слониме легковушка столкнулась с поездом, водитель авто в больнице

В Словниме легковушка столкнулась с поездом, водитель авто в больнице Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

По словам очевидцев, водитель машины выехал перед поездом на красный свет

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Авария произошла утром 12 апреля в Слониме. На переезде по улице Пушкина столкнулись пассажирский поезд и легковушка. Водитель машины остался жив, но его с различными травмами доставили в больницу.

Как сообщили belta.by в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель легковушки сказал, что почти не помнит, как все произошло. По словам свидетелей, авто выехало перед поездом на красный сигнал светофора.

Сотрудники милиции полагают, что одной из причин аварии могло стать состояние здоровья водителя легковушки.

Движение поездов на перегоне было восстановлено примерно через два часа после аварии.