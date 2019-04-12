2019-04-12T17:45:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске задержали работника РНПЦ за получение взяток на 30 тыс. долларов

На него завели четыре уголовных дела, он уже дал признательные показания
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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За получение взяток задержан работник РНПЦЗа получение взяток задержан работник РНПЦФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Стало известно о задержании председателя конкурсно-ценовой (закупочной) комиссии РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. 59-летнего работника обвиняют в получении взяток на 30 тысяч долларов.

В комитете Госконтроля сообщили, что взятки он получал от директора иностранной организации, занимающейся поставкой в Беларусь товаров медицинского назначения. За это он должен был подготавливать и подписывать техзадания, направлять заявки на закупку изделий медицинского назначения, поставляемых этой организацией.

-При этом инициатива получения взяток исходила от работника госучреждения, а размеры взяток зависели от цены поставляемых изделий медицинского назначения и составляли около 5% от их стоимости,- говорится в сообщении КГК.

Всего зафиксировано 4 факта получения взяток. Известно, что с декабря 2014 года по февраль 2018-го работник получил от директора иностранной организации взятки на 30 тыс. долларов.

На минчанина завели четыре уголовных дела по частям 2 и 3 статьи 430 (получение взятки) УК. Подозреваемого задержали , на имущество наложили арест. Он, к слову, уже дал признательные показания.

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