2019-04-12T18:32:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Для гироскутеров напишут правила движения, а электромобили пустят на полосу для маршрутных ТС

ГАИ рассказала о корректировке ПДД
Надежда БУТОВИЧ
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Электромобили и скутеры в правилах приравняют к обычному транспорту.Электромобили и скутеры в правилах приравняют к обычному транспорту.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В Беларуси в ближайшее время запланировано подкорректировать существующие Правила дорожного движения, сообщает belta.by со слов Александра Занимона, начотдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД.

Хотя по мнению специалистов сферу мобильного транспорта нельзя единовременно урегулировать на все 100%, так как законодательство, в том числе и ПДД, просто не успевают за развитием современных технологий.

Сейчас же в Госавтоинспекции главным образом хотят выделить особую нишу и прописать правила для электро- и гироскутеров, электровелосипедов, другого подобного персонального транспорта. Например, установить, что ехать на гироскутере необходимо по конструктивно выделенной велосипедной дорожке, а если ее нет – по тротуару, не создавая препятствий для пешеходов.

– Водители мопедов, мотоциклов, электромобилей согласно проекту новых правил должны будут следовать тем же требованиям, что и обычный транспорт. Хотя не исключаю, что владельцам электромобилей разрешат ехать по полосе для маршрутных ТС, – рассказал представитель Госавтоинспекции.

А также пояснил, что в ближайшее время полоса «для маршрутного транспорта» будет функционировать на новом уровне.

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