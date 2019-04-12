Ласковый гусь в Минске гуляет по улицам в Уручье и пристает к прохожим

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Жители столицы были приятно поражены общительным гусем, который смело общался с прохожими в микрорайоне Уручье. Об этом в прямом эфире рассказали в сюжете телеканала СТВ.

Необычные кадры журналистам прислал в соцсетях подписчик – Олег Лысак. Мужчина рассказал, что гусака он с коллегами обнаружил на улице Городецкая. Смелая птица совершенно не боялась людей и даже, можно сказать, «приставала» к прохожим.

– Трудно понять откуда взялся гусь здесь, посреди жилой застройки. Так как от места, где была найдена птица, до ближайшего водоема не меньше 10 минут ходьбы пешком, – рассказали очевидцы.

Некоторые предположили, что «ласковый гусь» – чье-то домашнее животное, так как на нем была шлейка типа собачьей и прикрепленная для сбора отходов жизнедеятельности емкость. А возможно, гусь – потерявшийся питомец автора популярного в YouTube канала «Гусин».

Что стало с птицей после прогулки неизвестно.