Пять из шести закладчиков наркотиков в Гомеле – несовершеннолетние

Некоторые задержанные не только прятали наркотики, но и сами употребляли. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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На днях в областном центре были задержаны «минеры», работающие на интернет-магазин психотропов, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Правоохранители арестовали двух 16-летних и трех 17-летних подростков, учащихся гомельских профлицеев и колледжей, шестым из задержанных молодых людей был безработный 21-летний парень. Все они – закладчики наркотиков, сотрудничали с интернет-магазином. Четверо из арестованных, кроме того, сами периодически употребляли психотропы.

Расфассованные «закладки» нарушители хранили в сарае рядом с домом у одного из подростков – в агрогородке Поколюбичи в Гомельском районе. Было найдено 28 полимерных свертков с особо опасным психотропом – альфа-PVP. Кроме того, были обнаружены и другие приспособления – электронные весы, респираторы и упаковочный материал для фасовки. Еще одну дозу этого же нарковещества нашли при личном обыске одного из подозреваемых.

Нарковещества преступники хранили в агрогородке дома у одного из подельников. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Известно, что когда молодые люди только пытались стать минерами, они попали в поле зрение правоохранителей, договариваясь о работе. Вместо того, чтобы навсегда отказаться от этой затеи – подростки нашли другой наркомаркет и все-таки преступили закон.

Возбуждены уголовные дела.