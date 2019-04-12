2019-04-12T19:35:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пять из шести закладчиков наркотиков в Гомеле – несовершеннолетние

Правоохранители задержали группу наркодиллеров
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Некоторые задержанные не только прятали наркотики, но и сами употребляли. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Некоторые задержанные не только прятали наркотики, но и сами употребляли. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Изменить размер текста:

На днях в областном центре были задержаны «минеры», работающие на интернет-магазин психотропов, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Правоохранители арестовали двух 16-летних и трех 17-летних подростков, учащихся гомельских профлицеев и колледжей, шестым из задержанных молодых людей был безработный 21-летний парень. Все они – закладчики наркотиков, сотрудничали с интернет-магазином. Четверо из арестованных, кроме того, сами периодически употребляли психотропы.

Расфассованные «закладки» нарушители хранили в сарае рядом с домом у одного из подростков – в агрогородке Поколюбичи в Гомельском районе. Было найдено 28 полимерных свертков с особо опасным психотропом – альфа-PVP. Кроме того, были обнаружены и другие приспособления – электронные весы, респираторы и упаковочный материал для фасовки. Еще одну дозу этого же нарковещества нашли при личном обыске одного из подозреваемых.

Нарковещества преступники хранили в агрогородке дома у одного из подельников. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Нарковещества преступники хранили в агрогородке дома у одного из подельников. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Известно, что когда молодые люди только пытались стать минерами, они попали в поле зрение правоохранителей, договариваясь о работе. Вместо того, чтобы навсегда отказаться от этой затеи – подростки нашли другой наркомаркет и все-таки преступили закон.

Возбуждены уголовные дела.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко подписал указ о создании в Минске детского технопарка
СК: По подозрению в непредумышленном убийстве юного спортсмена в Лиде возбуждено уголовное дело против 18-летнего парня
«Поцарапала лицо и оторвала карман дубленки»: могилевчанка избила двух незнакомок, когда они попытались узнать, почему она плачет
Медведица Нюра справила новоселье в зоопарке Минска
В Борисове школьник вскрыл чужую иномарку, но не смог ее завести и сходил за другом: обоих задержали за угон
Грузовой поезд сбил мужчину, пока он говорил с женой по телефону
Ласковый гусь в Минске гуляет по улицам в Уручье и пристает к прохожим
Для гироскутеров напишут правила движения, а электромобили пустят на полосу для маршрутных ТС
В Минске задержали работника РНПЦ за получение взяток на 30 тыс. долларов
В Слониме легковушка столкнулась с поездом, водитель авто в больнице
В ближайшее время ГАИ начнет тестировать новую систему проверки водителей
Александр Лукашенко: Кто самые главные охранники в школе? Учителя
В Новополоцке пьяная девушка на угнанной иномарке поцарапала 7 авто
Лукашенко - резидентам ПВТ: Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед
Лукашенко посещает ПВТ: Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет