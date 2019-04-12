2019-04-12T19:52:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Грузовой поезд сбил мужчину, пока он говорил с женой по телефону

Трагедия произошла в Светлогорске
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Погибший переходил железнодорожные пути и не заметил грузовой состав. Фото-иллюстрация.Погибший переходил железнодорожные пути и не заметил грузовой состав. Фото-иллюстрация.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Светлогорским РОСК проводится проверка по факту гибели местного жителя, проинформировали ресурс ranak.me в пресс-службе правоохранительных органов.

Несчастный случай произошел поздно вечером в четверг, 11 апреля. Ночью около 23.30 часов 35-летний местный житель шел через железнодорожные пути, при этом он разговаривал по сотовому телефону со своей женой. В тот же момент по путям проходил грузовой состав. По какой-то причине горожанин не заметил приближающийся товарняк и не успел отойти в сторону. Поезд сбил пешехода, от полученных травм мужчина скончался прямо на месте.

Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции «Светлогорск на Березине».

К сожалению, это не единственное ЧП на железной дороге, которое произошло в последние дни. Так «Комсомолка» уже сообщала о серьезной аварии в Слониме, когда поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко подписал указ о создании в Минске детского технопарка
СК: По подозрению в непредумышленном убийстве юного спортсмена в Лиде возбуждено уголовное дело против 18-летнего парня
«Поцарапала лицо и оторвала карман дубленки»: могилевчанка избила двух незнакомок, когда они попытались узнать, почему она плачет
Медведица Нюра справила новоселье в зоопарке Минска
В Борисове школьник вскрыл чужую иномарку, но не смог ее завести и сходил за другом: обоих задержали за угон
Пять из шести закладчиков наркотиков в Гомеле – несовершеннолетние
Ласковый гусь в Минске гуляет по улицам в Уручье и пристает к прохожим
Для гироскутеров напишут правила движения, а электромобили пустят на полосу для маршрутных ТС
В Минске задержали работника РНПЦ за получение взяток на 30 тыс. долларов
В Слониме легковушка столкнулась с поездом, водитель авто в больнице
В ближайшее время ГАИ начнет тестировать новую систему проверки водителей
Александр Лукашенко: Кто самые главные охранники в школе? Учителя
В Новополоцке пьяная девушка на угнанной иномарке поцарапала 7 авто
Лукашенко - резидентам ПВТ: Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед
Лукашенко посещает ПВТ: Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет