Грузовой поезд сбил мужчину, пока он говорил с женой по телефону

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Светлогорским РОСК проводится проверка по факту гибели местного жителя, проинформировали ресурс ranak.me в пресс-службе правоохранительных органов.

Несчастный случай произошел поздно вечером в четверг, 11 апреля. Ночью около 23.30 часов 35-летний местный житель шел через железнодорожные пути, при этом он разговаривал по сотовому телефону со своей женой. В тот же момент по путям проходил грузовой состав. По какой-то причине горожанин не заметил приближающийся товарняк и не успел отойти в сторону. Поезд сбил пешехода, от полученных травм мужчина скончался прямо на месте.

Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции «Светлогорск на Березине».

К сожалению, это не единственное ЧП на железной дороге, которое произошло в последние дни. Так «Комсомолка» уже сообщала о серьезной аварии в Слониме, когда поезд столкнулся с легковым автомобилем.