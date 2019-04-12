2019-04-12T20:19:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове школьник вскрыл чужую иномарку, но не смог ее завести и сходил за другом: обоих задержали за угон

Возбуждено уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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Угонщики не успели завести машину, но ответят по всей строгости закона. Фото: МВД.Угонщики не успели завести машину, но ответят по всей строгости закона. Фото: МВД.
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Автоугон с несовершеннолетними фигурантами произошел в Борисове в среду, 10 апреля, проинформировали в пресс-службе МВД.

Сначала днем 10-летний школьник, увидев припаркованный в частном секторе микроавтобус, вскрыл его ключом от другой иномарки. Мальчик забрался в бус, но не смог его завести, а поэтому просто посидел в салоне буса и ушел домой. Вечером молодой автоугонщик решил вернуться, но не один – а с 14-летним другом, у которого были некоторые навыки вождения.

Малолетний угонщиков в автомобиле товарища заметил знакомый владельца машины.

– Мужчина смог задержать старшего из парней, а второму удалось убежать, но его быстро нашли правоохранители, – уточнили в РУВД Борисова.

На старшего из несостоявшихся угонщиков заведено уголовное дело. А так как «организатор» автоугона не достиг возраста уголовной ответственности, отвечать будут его родители, на которых составлен административный протокол.

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