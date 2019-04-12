Медведица Нюра справила новоселье в зоопарке Минска

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В пресс-службе минского зоопарка сообщают о новом постояльце. Молодую бурую медведицы Нюру привезли в Минск из России. У животного непростая судьба – она была домашним питомцем богатых хозяев, которые держали ее в тесной клетки и кормили объедками со стола. И потом, все-таки не справляясь, решили «сдать» мишку…

– В зоопарк медведица попала из частного дома, где она содержалась в неподходящих условиях. Затем владельцы стали искать новый дом для Нюры и приютить ее согласилось руководство Пензенского зоопарка, но только на время, так как у них нет возможности для постоянного содержания растущей медведицы. С конца 2018 года велись переговоры с зоопарком Пензы о приобретении медведицы, и вот все завершилось успешно, – объяснили в столичном зоопарке.

Бурой путешественнице пришлось преодолеть неблизкий путь в Минск. Но теперь она дома и вскоре познакомиться со своим взрослым товарищем – медведем Тристаном. Сперва хищники будут жить по соседству, чтобы привыкнуть к запаху друг друга, а затем им организуют «живое общение».

Работники зоопарка приглашают всех желающих познакомиться с новой жительницей.