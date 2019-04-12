«Поцарапала лицо и оторвала карман дубленки»: могилевчанка избила двух незнакомок, когда они попытались узнать, почему она плачет

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Неприятный инцидент произошел в областном центре в марте, рассказали ресурсу mogilevnews.by в РОВД Могилева.

Поздно вечером, примерно в 23.30, две 30-летние горожанки сидели на остановке общественного транспорта «Грюнвальдская». В какой-то момент мимо шла плачущая девушка, и они ее окликнули. Оказалось, что 20-летняя могилевчанка поругалась со своим молодым человеком. Подруги начали утешать девушку, посоветовали, как нужно строить личные отношения, но слова незнакомок той не понравились.

– Она сначала грубо ответила участливым женщинам, а затем и вовсе набросилась на них с упреками и стала избивать. Одной из подруг она сильно исцарапала лицо и оторвала карман дубленки. Обе в итоги получили телесные повреждения, – поделилась подробностями драки официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Сообщается, что агрессивная девушка нигде не работает, ранее у нее уже была судимость. Сейчас решается вопрос о возбуждении против нее уголовное дела по обвинению в хулиганстве.