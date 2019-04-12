2019-04-12T21:27:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: По подозрению в непредумышленном убийстве юного спортсмена в Лиде возбуждено уголовное дело против 18-летнего парня

Трагедия произошла в райцентре первого апреля
Надежда БУТОВИЧ
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16-летний спортсмен умер после тренировки в раздевалке спортзала. Фото: pixabay.com.16-летний спортсмен умер после тренировки в раздевалке спортзала. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» ранее сообщала о трагическом происшествии в Лиде, когда в раздевалке спортзала после тренировки внезапно скончался 16-летний молодой человек.

И вот в Следственном комитете рассказали о возбуждении уголовного дела против 18-летнего лидчанина, который может быть причастен к данной трагедии. Молодой человек мог по неосторожности убить 16-летнего тяжелоатлета. Данное процессуальное решение в СК приняли после проведения всех необходимых проверочных мероприятий.

– Были получены сведения о наличии причинно-следственной связи между смертью и физическим воздействием со стороны подозреваемого, – пояснил Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК Гродненщины.

Сейчас следователями проводится комплекс мероприятий, следственные эксперименты, в том числе опрашиваются учащиеся, педагоги и знакомые, как подозреваемого, так и погибшего. Назначен ряд экспертиз.

В СК уточнили, что после получения результатов судмедэкспертизы об истинной причине смерти юного спортсмена, возможно, другие исследования будут нецелесообразны.

Пока против подозреваемого 18-летнего юноши не применена никакая мера пресечения.

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