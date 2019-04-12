2019-04-12T22:03:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко подписал указ о создании в Минске детского технопарка

Обучаться в нем будут 2000 одаренных детей со всей Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
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Проживание и питание детей в технопарке будет за счет бюджета. Фото: pixabay.com.Проживание и питание детей в технопарке будет за счет бюджета. Фото: pixabay.com.
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В пятницу, 12 апреля, Александром Лукашенко был подписан указ о создании Национального детского технопарка, проинформировали в пресс-службе главы государства.

Указ №145 предусматривает создание к первому января 2021 года в Минске учреждения образования для одаренных детей. Запланировано, что в детском технопарке будут каждый год обучаться примерно две тысячи технически одаренных детей со всей республики. По возрасту – это будут школьники из 6 по 11 классы включительно.

– Специально для учеников технопарка уже создается уникальная образовательная программа, которая будет рассчитана на 21 учебный день. Далее допобразование будет проходить по индивидуальным планам при дистанционном сопровождении преподавателей технопарка. Обучение будут проводить высококвалифицированные педагоги, ученые и преподаватели вузов, а также сотрудники НИИ и проморганизаций, – уточнили в пресс-службе,

Известно, что инфраструктура технопарка для детей будет состоять из учебно-лабораторного корпуса, оснащенного самым современным оборудованием, жилых блоков для учащихся. К слову, как проживание, так и питание учеников будет обеспечено из средств республиканского бюджета.

Создание детского Нацтехнопарка является реальной господдержкой одаренных школьников для развития их способностей, технического творчества, формирования интереса к научно-технической и инновационной деятельности. Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников на выбор будущей профессии в сфере науки и IT.

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