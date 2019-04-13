В Пуховичском районе пьяный водитель сбил женщину на переходе и сжег машину

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ДТП произошло неподалеку от деревни Хозянинки в Пуховичском районе. 41-летний водитель за рулем «Ситроена» сбил на переходе 56-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Как сообщает Следственный комитет, женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. А на поиски водителя отправилась милиция с собаками. Оказалось, что автомобиль тот сжег, его остатки были обнаружены в лесу. Тем не менее, задержать мужчину удалось. А вдобавок выяснилось, что он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование случившегося продолжается, возбуждено уголовное дело.