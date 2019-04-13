Белорус Евгений Тихонцов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Изменить размер текста: A A

Тяжелоатлет Евгений Тихонцов выступает в весе до 96 кг и на чемпионате Европы, который проходит сейчас в Батуми, показал результат 400 кг (178 +222 кг). А в толчке в третьем выходе Тихонцов установил рекорд Европы! Белорусскому атлету досталось золото. Серебряную медаль Егор Климонов из России, а бронзовую - Антон Плесной из Грузии.

Как сообщает belta.by, на этом чемпионате белорусы завоевали уже шесть медалей - три золота, серебро и две бронзы.