2019-04-13T11:32:02+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорус Евгений Тихонцов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Это уже шестая медаль в активе белорусов
Яна ПТИЧКИНА
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Белорус Евгений Тихонцов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. ФОТО: скриншотБелорус Евгений Тихонцов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. ФОТО: скриншот
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Тяжелоатлет Евгений Тихонцов выступает в весе до 96 кг и на чемпионате Европы, который проходит сейчас в Батуми, показал результат 400 кг (178 +222 кг). А в толчке в третьем выходе Тихонцов установил рекорд Европы! Белорусскому атлету досталось золото. Серебряную медаль Егор Климонов из России, а бронзовую - Антон Плесной из Грузии.

Как сообщает belta.by, на этом чемпионате белорусы завоевали уже шесть медалей - три золота, серебро и две бронзы.

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