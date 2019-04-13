КП Беларусь
Белорус Евгений Тихонцов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Это уже шестая медаль в активе белорусов
Белорус Евгений Тихонцов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. ФОТО: скриншот
Изменить размер текста:
Тяжелоатлет Евгений Тихонцов выступает в весе до 96 кг и на чемпионате Европы, который проходит сейчас в Батуми, показал результат 400 кг (178 +222 кг). А в толчке в третьем выходе Тихонцов установил рекорд Европы! Белорусскому атлету досталось золото. Серебряную медаль Егор Климонов из России, а бронзовую - Антон Плесной из Грузии.
Как сообщает belta.by, на этом чемпионате белорусы завоевали уже шесть медалей - три золота, серебро и две бронзы.