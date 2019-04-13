В Гродно две сестры заработали на талончиках на проезд почти 30 тысяч долларов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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В 2014 году жительница Гродно Тамара Игнатова устроилась на работу в киоск на остановке, где продавались в том числе и талончики на проезд. Через несколько дней в тот же киоск пришла работать и ее сестра, Маргарита Прищепкина.

А вскоре после этого женщины придумали собственную мошенническую схему. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, с 2015 по 2018 год часть выручки от продажи талонов и проездных сестры оставляли себе, а в документах указывали завышенный остаток. Когда в киоске проходила инвентаризация, продавщицы вносили часть своих средств, а еще на время просили в других киосках билеты и проездные, чтобы показать проверяющим. Эта схема работала долгое время, пока осенью прошлого года проверка наконец не обнаружила недостачу. И какую - 57 586 рублей!

Сестры вину признали и в полном объеме возместили ущерб. А суд приговорил каждую к четырем годам лишения свободы с отсрочкой.