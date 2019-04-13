2019-04-13T14:29:29+03:00
Общество
КП Беларусь

В руинах Белого дворца в Бресте нашли кости ребенка

А еще - кости животных и снаряды
Яна ПТИЧКИНА
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В руинах Белого дворца в Бресте нашли кости ребенка. ФОТО: vk.com/brestfortressbyВ руинах Белого дворца в Бресте нашли кости ребенка. ФОТО: vk.com/brestfortressby
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О пугающей находке сообщили в официальном аккаунте Брестской крепости ВКонтакте. Белый дворец, который сейчас находится на консервации, входит в состав ее мемориального комплекса.

- В ходе ремонтных работ в районе здания Белого дворца были обнаружены костные останки ребёнка 7-10 лет. Среди сопутствующих находок - кости животных, хвостовая часть мины и осколки снарядов, - сообщают представители мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

За послевоенные годы в руинах Белого дворца были найдены останки более 140 человек.

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