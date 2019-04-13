Минчанка выложила на YouTube съемку своих родов, которую посмотрели почти 3 миллиона раз

Для Марии Орешко это были уже третьи роды

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Несколько лет назад жительница Минска Мария Орешко завела блог на YouTube, в котором рассказывает о своей жизни. Но по-настоящему Марию прославила съемка ее родов (кстати, уже третьих). Видео, которое было опубликовано в сентябре 2017 года, на данный момент посмотрело 2 894 608 человек!

В своем ролике Мария снимает палату и родзал, рассказывает о своих ощущениях, а потом показывает новорожденного сына.