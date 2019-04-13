С 14 апреля снова дорожает бензин

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В последнее время автомобильное топливо каждые выходные дорожает на копейку, прямо как в прошлом году. Нынешнее подорожание уже восьмое в этом году. Начиная с воскресенья, 14 апреля, цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 1 руб. 51 коп. за литр, на АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 62 коп., на АИ-98-К5-Евро - 1 руб. 83 коп., на дизельное топливо - 1 руб. 62 коп.

В Белнефтехиме очередное подорожание объясняют ростом цен на нефть.

- С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,5%, а розничные цены на моторное топливо - в среднем на 4,5%, что уменьшает компенсацию затрат НПЗ на приобретение сырья в сравнении с предыдущим уровнем розничных цен на моторное топливо, - цитирует belta.by представителей Белнефтехима.