Гибель малыша в Каменецком районе: признаков насильственной смерти не обнаружено

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 апреля, в мелиоративном канале вблизи деревни Головчицы Каменецкого района было найдено тело Ивана Волошина - это более чем в двух километрах от дома. Напомним, двухлетний мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки. В милицию обратилась его 18-летняя мать.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят осмотр прилегающей территории. Признаков насильственной смерти не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает Следственный комитет.