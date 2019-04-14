Католики празднуют Вербное воскресенье

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За неделю до Пасхи верующие отмечают Вербное воскресенье. В этот день вспоминают торжественный вход Иисуса в Иерусалим накануне своих страданий. Народ Иерусалима встречал Христа с ветками пальмы. У белорусских православных и католиков символом праздника стала верба. Ветки вербы, которые освящают в костеле, хранят дома целый год до следующего Вербного воскресенья.