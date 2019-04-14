2019-04-14T12:09:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Митрополит Кондрусевич призывает прекратить снос крестов в Куропатах

Глава Католической церкви в Беларуси говорит о том, что необходимо учитывать мнение верующих
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Митрополит Кондрусевич: "Боже, защити Крест от унижения, так как в нем - спасение!"Митрополит Кондрусевич: "Боже, защити Крест от унижения, так как в нем - спасение!"Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Вчера на портале Католического костела в Беларуси размещено обращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Он призывает местные власти прекратить снос крестов в Куропатах:

- Не прошло и десяти дней после того, как в урочище Куропаты, которое является историко-культурной ценностью Республики Беларусь, было снесено 70 крестов, как сегодня снова процесс сноса главного знака христианства продолжается. Голос Церкви и Православной Церкви, других христианских вероисповеданий, а также многих представителей общества становится голосом вопиющего в пустыне. (...) И это делается во время Великого Поста, когда христиане размышляют о спасительной муке Иисуса Христа, принятой Им на дереве Креста.

Кондрусевич отмечает, что "это святотатство происходит накануне Вербного воскресенья".

- Мы радуемся полученной свободе вероисповедания, однако она обозначена крестом и духовными страданиями, о чем напоминает история Куропат, где сегодня сносятся кресты, установленные на месте захоронения многих невинно убиенных. Никто не ставит под вопрос того, что территория Куропат должна быть благоустроена. Но при этом необходимо учитывать мнение общества и особенно верующих, чтобы не допустить унижения Креста. Еще раз обращаюсь к ответственным за снос крестов с призывом: остановите «крыжалом», чтобы путем диалога с обществом и религиозными организациями решить наболевшую проблему и строить в нашем Отечестве цивилизацию мира и согласия. В истории человечества многие впустую хотели стать богами, но только Бог стал человеком, чтобы на Кресте дать спасение всем людям. Боже, защити Крест от унижения, так как в нем - спасение!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Оршей на пожаре погибли два человека
Микроавтобус врезался в столб в Минске
Под Жлобином в куче мусора нашли труп пенсионера
Католики празднуют Вербное воскресенье
Гибель малыша в Каменецком районе: признаков насильственной смерти не обнаружено
С 14 апреля снова дорожает бензин
Минчанка выложила на YouTube съемку своих родов, которую посмотрели почти 3 миллиона раз
В руинах Белого дворца в Бресте нашли кости ребенка
В Гродно две сестры заработали на талончиках на проезд почти 30 тысяч долларов
Прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, который стоял на подоконнике на пятом этаже в майке и памперсе
Белорус Евгений Тихонцов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
В Пуховичском районе пьяный водитель сбил женщину на переходе и сжег машину
Лукашенко подписал указ о создании в Минске детского технопарка
СК: По подозрению в непредумышленном убийстве юного спортсмена в Лиде возбуждено уголовное дело против 18-летнего парня
«Поцарапала лицо и оторвала карман дубленки»: могилевчанка избила двух незнакомок, когда они попытались узнать, почему она плачет
Медведица Нюра справила новоселье в зоопарке Минска
В Борисове школьник вскрыл чужую иномарку, но не смог ее завести и сходил за другом: обоих задержали за угон
Грузовой поезд сбил мужчину, пока он говорил с женой по телефону
Пять из шести закладчиков наркотиков в Гомеле – несовершеннолетние
Ласковый гусь в Минске гуляет по улицам в Уручье и пристает к прохожим
Для гироскутеров напишут правила движения, а электромобили пустят на полосу для маршрутных ТС
В Минске задержали работника РНПЦ за получение взяток на 30 тыс. долларов
В Слониме легковушка столкнулась с поездом, водитель авто в больнице
В ближайшее время ГАИ начнет тестировать новую систему проверки водителей
Александр Лукашенко: Кто самые главные охранники в школе? Учителя
В Новополоцке пьяная девушка на угнанной иномарке поцарапала 7 авто
Лукашенко - резидентам ПВТ: Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед
Лукашенко посещает ПВТ: Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет