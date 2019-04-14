Митрополит Кондрусевич призывает прекратить снос крестов в Куропатах

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Вчера на портале Католического костела в Беларуси размещено обращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Он призывает местные власти прекратить снос крестов в Куропатах:

- Не прошло и десяти дней после того, как в урочище Куропаты, которое является историко-культурной ценностью Республики Беларусь, было снесено 70 крестов, как сегодня снова процесс сноса главного знака христианства продолжается. Голос Церкви и Православной Церкви, других христианских вероисповеданий, а также многих представителей общества становится голосом вопиющего в пустыне. (...) И это делается во время Великого Поста, когда христиане размышляют о спасительной муке Иисуса Христа, принятой Им на дереве Креста.

Кондрусевич отмечает, что "это святотатство происходит накануне Вербного воскресенья".

- Мы радуемся полученной свободе вероисповедания, однако она обозначена крестом и духовными страданиями, о чем напоминает история Куропат, где сегодня сносятся кресты, установленные на месте захоронения многих невинно убиенных. Никто не ставит под вопрос того, что территория Куропат должна быть благоустроена. Но при этом необходимо учитывать мнение общества и особенно верующих, чтобы не допустить унижения Креста. Еще раз обращаюсь к ответственным за снос крестов с призывом: остановите «крыжалом», чтобы путем диалога с обществом и религиозными организациями решить наболевшую проблему и строить в нашем Отечестве цивилизацию мира и согласия. В истории человечества многие впустую хотели стать богами, но только Бог стал человеком, чтобы на Кресте дать спасение всем людям. Боже, защити Крест от унижения, так как в нем - спасение!