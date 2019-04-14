Под Жлобином в куче мусора нашли труп пенсионера

74-летний мужчина при спуске оступился, упал, потерял сознание и скатился в тлеющую кучу мусора. Фото: МЧС

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в минувшую субботу, 13 апреля в Жлобинском районе. Утром в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о горении травы в овраге возле реки Днепр.

Прибывшие спасатели обнаружили, что на склоне оврага на тлеющей куче мусора находится обгоревшее тело мужчины. Погибшим оказался 74-летний пенсионер.

Выяснилось, что мужчина вырубал ветки кустарника на склоне оврага. Но при спуске оступился, упал, потерял сознание и скатился в тлеющую кучу мусора.

Причина загорания и причина смерти мужчины – устанавливаются, сообщает МЧС.