КП Беларусь
Микроавтобус врезался в столб в Минске
Водитель не справился с управлением
Водитель Fiat Ducato двигался по проспекту Пушкина. Фото: Госавтоинспекция Минска
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Водитель Fiat Ducato двигался по проспекту Пушкина в направлении улицы Ольшевского в третьей полосе для движения. По предварительной информации при перестроении в первую полосу водитель не справился с управлением: он выехал за пределы проезжей части и наехал на осветительную мачту.
Водитель госпитализирован. Проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Минска в своем telegram-аккаунте.