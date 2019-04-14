Микроавтобус врезался в столб в Минске

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Водитель Fiat Ducato двигался по проспекту Пушкина в направлении улицы Ольшевского в третьей полосе для движения. По предварительной информации при перестроении в первую полосу водитель не справился с управлением: он выехал за пределы проезжей части и наехал на осветительную мачту.

Водитель госпитализирован. Проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Минска в своем telegram-аккаунте.