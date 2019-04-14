Под Оршей на пожаре погибли два человека

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Трагедия произошла в минувшую субботу, 13 апреля. В одиннадцатом часу вечера спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Лисуны Оршанского района.

Пожар унес жизни двух человек - 53-летнего хозяина дома и 47-летней женщины. К счастью, 53-летний брат хозяина выжил. С ожогами и отравлением продуктами горения его госпитализировали. Причина пожара сейчас устанавливается.