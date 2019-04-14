КП Беларусь
Солдат-срочник упал с высоты и получил травму
Молодой человек госпитализирован и находится под наблюдением врачей
Травму солдат получил в результате падения с высотыФото: Святослав ЗОРКИЙ
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ЧП произошло в минувшую субботу, 13 апреля, утром. Солдат был найден лежащим на газоне своими сослуживцами.
Министерство обороны совместно со Следственным комитетом выясняют причины получения травмы военнослужащим срочной военной службы 120-ой отдельной механизированной бригады. Травма получена в результате падения с высоты, сообщает Минобороны.
Молодому человеку оперативно оказали медпомощь. По информации силого ведомства он госпитализирован и сейчас момент находится под наблюдением врачей.