Солдат-срочник упал с высоты и получил травму

Травму солдат получил в результате падения с высоты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молодой человек госпитализирован и находится под наблюдением врачей

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ЧП произошло в минувшую субботу, 13 апреля, утром. Солдат был найден лежащим на газоне своими сослуживцами.

Министерство обороны совместно со Следственным комитетом выясняют причины получения травмы военнослужащим срочной военной службы 120-ой отдельной механизированной бригады. Травма получена в результате падения с высоты, сообщает Минобороны.

Молодому человеку оперативно оказали медпомощь. По информации силого ведомства он госпитализирован и сейчас момент находится под наблюдением врачей.