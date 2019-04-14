2019-04-14T16:03:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Солдат-срочник упал с высоты и получил травму

Молодой человек госпитализирован и находится под наблюдением врачей
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Травму солдат получил в результате падения с высотыТравму солдат получил в результате падения с высотыФото: Святослав ЗОРКИЙ
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ЧП произошло в минувшую субботу, 13 апреля, утром. Солдат был найден лежащим на газоне своими сослуживцами.

Министерство обороны совместно со Следственным комитетом выясняют причины получения травмы военнослужащим срочной военной службы 120-ой отдельной механизированной бригады. Травма получена в результате падения с высоты, сообщает Минобороны.

Молодому человеку оперативно оказали медпомощь. По информации силого ведомства он госпитализирован и сейчас момент находится под наблюдением врачей.

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