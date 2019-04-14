КП Беларусь
В Бресте снова протестуют против строительства аккумуляторного завода
Есть информация о задержанных активистах
Брестчане протестуют против строительства завода в их городеФото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:
Брестчане вышли на улицы и площади города протестовать против строительства аккумуляторного завода, сообщил в это воскресенье правозащитник Алесь Беляцкий на своей странице в Facebook.
Сегодня, 14 апреля, брестчане протестуют против завода. Фото: FacebookФото: Facebook
По его словам, задержание девятерых активистов в минувшую пятницу не остановило протесты.