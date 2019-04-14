В Бресте снова протестуют против строительства аккумуляторного завода

Брестчане протестуют против строительства завода в их городе Фото: Оксана БРОВАЧ

Есть информация о задержанных активистах

Изменить размер текста: A A

Брестчане вышли на улицы и площади города протестовать против строительства аккумуляторного завода, сообщил в это воскресенье правозащитник Алесь Беляцкий на своей странице в Facebook.

Сегодня, 14 апреля, брестчане протестуют против завода. Фото: FacebookФото: Facebook

По его словам, задержание девятерых активистов в минувшую пятницу не остановило протесты.