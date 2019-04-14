2019-04-14T16:54:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте снова протестуют против строительства аккумуляторного завода

Есть информация о задержанных активистах
Евгения ПОПКО
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Брестчане протестуют против строительства завода в их городеБрестчане протестуют против строительства завода в их городеФото: Оксана БРОВАЧ
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Брестчане вышли на улицы и площади города протестовать против строительства аккумуляторного завода, сообщил в это воскресенье правозащитник Алесь Беляцкий на своей странице в Facebook.

Сегодня, 14 апреля, брестчане протестуют против завода. Фото: Facebook Фото: Facebook

Сегодня, 14 апреля, брестчане протестуют против завода. Фото: FacebookФото: Facebook

По его словам, задержание девятерых активистов в минувшую пятницу не остановило протесты.

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