Прогноз погоды на 15 апреля: в Бресте до +11, в Минске до +6

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Завтра, 15 апреля, теплее всего будет в Бресте. В этом областном городе, как прогнозируют синоптики, будет до +11 днем. В Витебске - до +6, в Гомеле - до +8, в Гродно - до +9, в Могилеве и Минске до +6, сообщает Белгидромет. Кроме того, в Витебске пройдет дождь, возможен и мокрый снег. В Гомеле лишь к вечеру возможен кратковременный дождь. В Могилеве утром и днем кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег).